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Ekonomi

ASELSAN'dan 1 milyar 410,9 milyon lira ve 50,3 milyon dolarlık ilave sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, sınır ve iç güvenliğine yönelik proje kapsamında 1 milyar 410 milyon 915 bin liralık ve 50,3 milyon dolarlık ilave sözleşme imzalandı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.02.2023
ASELSAN'dan 1 milyar 410,9 milyon lira ve 50,3 milyon dolarlık ilave sözleşme

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile sınır ve iç güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği yapıldı.

Sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 1 milyar 410 milyon 915 bin liralık ve 50,3 milyon dolarlık ilave "güvenlik sistemleri" siparişi verildi.

Sözleşme kapsamında teslimatların 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanırken, açıklamada yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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