ASELSAN toplam 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı
ASELSAN, toplam 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
İstanbul
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.