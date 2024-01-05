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Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN toplam 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, toplam 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
ASELSAN toplam 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

İstanbul

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

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