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Ekonomi

ASELSAN, SSB arasında 'JEMUS' 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı

ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam bedeli 51 milyon dolar ve 449 milyon lira olan bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bahar Kara   | 30.03.2020
ASELSAN, SSB arasında 'JEMUS' 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 50 milyon 715 bin ABD doları ve 448 milyon 827 bin 750 Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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