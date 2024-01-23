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Ekonomi

ASELSAN ile HAVELSAN arasında iş paylaşımı mutabakat zaptı imzalandı

ASELSAN ile HAVELSAN arasında, ortak kaynakların daha verimli kullanılmasını içeren iş paylaşımı mutabakat zaptı imzalandı.

Mustafa Çalkaya  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
ASELSAN ile HAVELSAN arasında iş paylaşımı mutabakat zaptı imzalandı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Özdemir Bayraktar Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar katıldı.

Görgün, buradaki konuşmasında, firmaların eksik olabilecekleri konulardaki işbirliklerini desteklediklerine işaret ederek, "Bugünkü mutabakat zaptıyla şirketlerimiz arasında yeni bir sinerjinin oluşacağına inanıyorum. Örtüşen konularda her iki şirketin ve ülkenin menfaatlerini oluşturacak bir mutabakat ortaya çıktı. Mutabakatla daha verimli, mükerrerliklerin önüne geçilen ve önceliklendirmelerin iyi planlandığı bir süreci yaşayacağız." dedi.

Mutabakatla yakalanan sinerjinin, uluslararası işlerde şirketlerin gücünü artıracağının altını çizen Görgün, milli ve yerli platformların yurt dışında kullanımının artmasıyla yeni fırsatların ortaya çıkacağını vurguladı.

Görgün, şirketler arası anlaşmaların yaygınlaşacağını belirterek, "Büyük şirketlerimiz arasında görüşmeler devam ediyor. SSB'nin sorumluluğunda ve koordinasyonunda olan vakıf şirketleri ve bize bağlı şirketlerle alakalı İştirakler Koordinasyon Kurulu kuracağız. Kurulda, şirketlerimizin üst düzey yöneticileri olacak. Yeni öz kaynak aktarımları burada değerlendirilecek. Ekosistemimizi ortak akılla yönetme adımını atmış olacağız." diye konuştu.

- "Mutabakatın işbirliğini ve sinerjiyi artıracağını değerlendiriyorum"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da savunma sanayisinde küresel çapta başarı hikayelerinin başladığının altını çizerek, "Artık dünya liginde iddialı ürünler yapmak için teknolojiye odaklanmak, temel stratejilerden biri olarak görünüyor. Bu faaliyete kaldıraç olan zaptı imzaladık. Mutabakatın, işbirliğini ve sinerjiyi artıracağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da mutabakat ile iki şirket arasındaki faaliyet alanlarının çakışan yerlerinin netleşeceğine işaret ederek, "İki firma olarak geçmişte uyum içerisinde çalıştık. Birçok projede iş ortaklığı yaptık. Ortak kaynakların daha verimli kullanılması ve yatırım tekrarlarının önlenmesi amacıyla birçok alanda ana başlıklar konusunda çalışma alanlarımızı belirledik." dedi.

Görgün, Akyol ve Nacar, konuşmaların ardından mutabakat zaptına imza attı.

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