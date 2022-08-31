ASELSAN dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi
Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.
Ankara
Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.