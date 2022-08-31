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Ekonomi

ASELSAN dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

Ticaret Bakanlığı, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (ASELSAN) dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi.

Merve Özlem Çakır   | 31.08.2022
ASELSAN dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Ticaret Bakanlığı kararıyla, Ankara'da bulunan ASELSAN, dış ticaret sermaye şirketleri listesine eklendi.

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