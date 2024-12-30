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Ekonomi

ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Mahmut Çil  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
ASELSAN, 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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