Arz Portföy’ün yatırım yaptığı global finansal teknoloji şirketi Fasset, SBI Group liderliğinde tamamlanan 68 milyon dolarlık Series C yatırım turunun ardından 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn statüsü kazandı.

Arz Portföy'ün yatırım yaptığı Fasset 1 milyar dolar değerlemeyle unicorn oldu Arz Portföy’ün yatırım yaptığı global finansal teknoloji şirketi Fasset, SBI Group liderliğinde tamamlanan 68 milyon dolarlık Series C yatırım turunun ardından 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn statüsü kazandı.

Arz Portföy'den yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2026’da tamamladığı 51 milyon dolarlık Series B yatırım turundan 90 gün sonra bu değerlemeye ulaşan Fasset, son Series C turuyla birlikte 2026 yılında toplam 119 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketin unicorn statüsüne ulaşması, Arz Portföy açısından da önemli bir kilometre taşı oldu.

Fasset, Arz Portföy’ün yatırım portföyünde unicorn statüsüne ulaşan ilk şirket olarak öne çıktı.

Arz Portföy’ün yatırım yaptığı Fasset, SBI Group liderliğinde tamamlanan 68 milyon dolarlık Series C yatırım turunun ardından 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn statüsü kazandı.

125 ülkede faaliyet gösteren, binin üzerinde kurumsal müşteriye hizmet veren ve yıllıklandırılmış 40 milyar doların üzerinde işlem hacmine ulaşan Fasset, bireysel ve kurumsal kullanıcıların dijital varlıklara ve yeni nesil finansal hizmetlere erişimini sağlayan altyapısını farklı pazarlarda genişletiyor.

Şirket, yeni yatırımla birlikte yapay zeka altyapısını ve sınır ötesi finansal çözümlerini geliştirmeyi hedefliyor.

Finansal hizmetlere erişimin coğrafi sınırlarla belirlenmediği daha kapsayıcı bir finansal sistem vizyonuyla hareket eden Fasset, farklı pazarlardaki büyümesini sürdürürken teknoloji altyapısını da güçlendiriyor.

Bu gelişme, Arz Portföy’ün global teknoloji ve finansal inovasyon alanındaki yatırım stratejisi açısından da önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Arz Portföy, girişim sermayesi yatırımları aracılığıyla yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketleri desteklemeye ve global yatırım ekosistemindeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

"Değer oluşturma potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapmayı önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Fasset’in 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasının, Arz Portföy açısından önemli bir ilk ve yatırım yolculuğunda değerli kilometre taşlarından birini temsil ettiğini belirtti.

Eren, şunları kaydetti:

"Global ölçekte büyüyebilen, teknolojiyi güçlü bir iş modeliyle bir araya getiren ve farklı pazarlarda kalıcı değer oluşturma potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapmayı önemsiyoruz. Fasset’in bugün ulaştığı ölçeği, bu uzun vadeli yaklaşımımız açısından da anlamlı buluyoruz. Katılım esaslı global bir yatırım kuruluşu olma vizyonumuz doğrultusunda, girişimlerin uluslararası büyüme yolculuklarına eşlik etmeye devam

edeceğiz."

Arz Portföy Yönetici Ortağı Murat Onuk ise Fasset'in 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasının, şirketin global ölçekte ortaya koyduğu büyümenin ve güçlü iş modelinin önemli bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Onuk, "Bizim için asıl belirleyici olan, bu değerlemenin arkasındaki ölçeklenebilir yapı ve sınır ötesi büyüme kapasitesi. Finansal teknolojiler, dijital varlıklar ve yeni nesil finansal altyapılar gibi geleceğin stratejik alanlarında, global büyüme potansiyeli taşıyan şirketleri desteklemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





