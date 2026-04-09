Arz Portföy büyüme aşamasındaki teknoloji girişimleri için ArzLab programını başlattı

ArzLab-Girişimlerin Büyüme Laboratuvarı programı açılış etkinliği, girişimler, mentörleri ve ekosistem paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Arz Portföy Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Arz Portföy olarak yaptıkları ArzLab programının kendileri için çok stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Eren, Türkiye'de girişimcilik ruhunun çok fazla olduğuna işaret ederek, "Ancak bunların süreç içerisinde desteklenmesi ülkemiz, Arz Portföy ve girişimci için hayati bir öneme sahip. Bu desteklenme, onlara yol göstermeyi, karşılıklı bir ilişkiyi gerektirir." diye konuştu.

Girişimcilerin önce kimi dinleyeceğine karar vermelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Eren, "Çünkü, aynı bizim normal sosyal medyada, hayatımızda olduğu gibi her yerden çok fazla sayıda bilgi geliyor. Bu bilgilerden neyi dinleyeceğine karar vermesi lazım. Dinleyeceği kişilerin kendi karakterlerine uygun insanlar olması lazım. Çünkü girişim ve karakter özdeşleşiyor." ifadelerini kullandı.

Eren, bilgilerin çok dinamik olduğu bir dönemde yaşandığına işaret ederek, "Bulunduğumuz coğrafya da kendi içinde riskler barındırıyor. Belirsizliğe dair hiçbir bilgi edinilmeden geçilmemesi gerekiyor. Bunun da tek yolu sürekli bilgi edinilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye son 20 yılda çok ciddi değişiklikler yaşadı"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise ekosistemin oluşabilmesi için en kritik şeyin temelde aktörlerin bir araya gelmesi, iletişim, irtibat ve etkileşimin kurulması olduğunu ifade ederek, bu tür programların en kritik faydasının bu etkileşimi sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda çok ciddi değişiklikler yaşadığını aktaran Tüzgen, "Savunma sanayisiyle başladı. Sivil teknolojilerin çeşitli alanlarında devam etti. Her alanda, yani kamuda, özel sektörde, sivil toplumda, eğitimde, finansta, sağlıkta, aklınıza gelen her alanda çok ciddi değişiklikler yaşadığımız bir dönem oldu." dedi.

Tüzgen, Türkiye için bundan sonra stratejik kritik alanlardan bir tanesinin çip tasarımı, üretimi, paketlenmesi ve kullanımı süreci olacağına işaret ederek, "Bu alanda Arz Portföy'ün öncülük edip anlamlı yatırımlar yapması ülke adına hem gurur verici hem gelecek için ümit vadedici. Bundan sonraki işbirliklerimiz de güçlenerek ülke adına verimli olacak şekilde devam eder." diye konuştu.

"Teknoparkların sayısı 20 senedir çok hızlı arttı"

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Cem Duran da teknoparkların sayısının 20 senedir çok hızlı arttığını ve 2'den şu anda 114'e geldiğini belirterek, teknoparklar olarak girişimcilik tarafındaki eksikleri eğitimler, mentörlükler ve kuluçka hizmetleriyle kapatmaya çalıştıklarını anlattı.

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin de Türkiye'nin en büyük teknoparkları arasında olduklarını aktararak, ArzLab'in bir paydaşı ve Arz Portföy gibi ülkenin girişim sermayesi ekosisteminin öncülerinden olan bir partnerle beraber olmaktan çok mutlu olduklarını kaydetti.

"Amacımız, doğru fikirlerin doğru zamanda doğru kaynaklarla buluşmasını sağlamak"

Arz Portföy Yönetici Ortağı Murat Onuk da ArzLab'in Arz Portföy'ün girişimcilik ekosistemine yaklaşımında önemli bir adımı temsil ettiğini dile getirerek, girişimlerle etkileşimi yatırım öncesinde başlatan ve yatırım sonrasında da sürdüren bütünsel bir model benimsediklerini ifade etti.

Onuk, global ölçekte büyümeye veya yatırıma hazırlanan girişimlerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren ArzLab programını bu anlayışla tasarladıklarını bildirdi.

ArzLab'i, girişimlerin büyüme potansiyelini güçlendiren ve yatırım sürecine giden yolu daha sağlam temellere oturtan bir platform olarak konumlandırdıklarını aktaran Onuk, "Amacımız, doğru fikirlerin doğru zamanda doğru kaynaklarla buluşmasını sağlamak." diye konuştu.

ArzLab'den kapsamlı mentörlük ve danışmanlık desteği

Global pazarlarda ölçeklenme potansiyeli yüksek girişimlerin büyüme yolculuğunu hızlandırmayı hedefleyen ArzLab, satış, pazarlama, ürün geliştirme, finans ve yatırım başlıklarında kapsamlı mentörlük ve danışmanlık desteği sunuyor.

Program kapsamında girişimler, farklı teknoparklarla kurulan işbirlikleri sayesinde güçlü bir inovasyon ağına dahil olma fırsatı da yakalayacak. Nisan-haziran ayları arasında yürütülecek ArzLab, özellikle yatırım alarak hızlı bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefleyen yüksek potansiyelli girişimlere odaklanıyor.

Programa kabul edilen girişimler, alanında uzman mentörlerle birebir çalışma imkanı bularak ölçeklenme süreçlerine hazırlanacak, yatırımcı görüşmelerinde fark yaratan stratejik bilgi ve etkili sunum yetkinliklerini geliştirecek.

Program süresince ArzLab’a seçilen girişimler, Boğaziçi Teknopark, Bilişim Vadisi ve Dijitalpark Teknokent işbirlikleri kapsamında sunulan ücretsiz açık ofis imkanlarından yararlanabilecek.