Arı Batarya ile Dubai merkezli şirket, 37 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı
Vera Grup'un iştiraki olan Arı Batarya ve Enerji Depolama Teknolojileri AŞ, Dubai merkezli enerji depolama sistemleri üreticisi Infusion Solar Energy şirketi ile yaklaşık 37 milyon dolarlık batarya üretimi yatırımına imza attı.
Ankara
Yatırım kapsamında Ankara'da fabrika kurulacak ve yaklaşık 150 kişiye iş imkanı sağlanacak. Fabrikada uzun süre kullanım imkanı sunan ve diğer enerji depolama ürünlerine nazaran düşük ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilen "süper kapasitör batarya" üretilecek. Bu bataryalar, kimyasal olmayan yöntemle üretiliyor ve patlama riski olmaması nedeniyle güvenilir, çevre dostu bir enerji depolama çözümü olarak biliniyor.
Vera Grup'un Kurucusu ve Üst Yöneticisi Dursun Özeroğlu, Ankara Teknopark Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, yaklaşık 7 aylık bir çalışma sonucunda Infusion Solar Energy ile iş birliğine karar verdiklerini söyledi.
Türk mühendislerinin AR-GE ve üretim gücü ile Infusion Solar Energy'nin enerji depolama sistemleri alanındaki uzmanlığını birleştirmek istediklerini ifade eden Özeroğlu, yenilikçi, çevreci ve karbon salımını azaltmayı dikkate alan çözümleri önemsediklerini belirtti.
Özeroğlu, dünyada sektörün kapasitesinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, batarya ve enerji depolama sektörünün geçen yıl 41 milyar dolar olan cirosunun, bu yıl 50 milyar dolara yaklaştığını, bu rakamın 2030'da da 500 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü bildirdi.
Yürüttükleri projelerde AR-GE çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Özeroğlu, sektörde bir sonraki yatırımlarının elektrikli araç dönüşüm sistemleri alanında olacağını ifade etti.
Infusion Solar Energy Operasyon Direktörü Waseem Haider de 55 ülkeye süper kapasitör batarya satışı yaptıklarını dile getirerek, "Satışlara 2018'de başladık ve o günden bu yana talep önemli ölçüde arttı. Bu da bizi yeni ortaklıklar aramaya itti. ABD, BAE ve Pakistan'da kurulu fabrikalarımız var. Türkiye bu anlamda 4. ülke olacak." dedi.
Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de yapılan bu yatırımın tarihi bir öneme sahip olduğunu, yatırımın OSTİM-İvedik sanayi havzasının yatırım ve ihracat kapasitesini ciddi oranda artacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.