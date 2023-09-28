Dolar
27.42
Euro
29.00
Altın
1,874.76
ETH/USDT
1,627.00
BTC/USDT
26,525.00
BIST 100
8,216.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler semtinde bir apartman dairesinde patlama meydan geldi Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler semtinde bir apartman dairesinde patlama meydan geldi
logo
Ekonomi

Aramco, MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne giriyor

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) şirketi MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne gireceğini duyurdu.

Firdevs Yüksel  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Aramco, MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne giriyor

İstanbul

Aramco'dan yapılan açıklamada, şirketin, MidOcean Energy'nin "stratejik" azınlık hissesini 500 milyon dolar bedelle satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, küresel enerji ve altyapı sektörlerinin önde gelen kurumsal yatırımcılarından EIG tarafından kurulan ve yönetilen MidOcean Energy ile yapılan stratejik ortaklığın, Aramco'nun LNG sektöründeki ilk uluslararası yatırımı olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Hisse oranının belirtilmediği açıklamada, Aramco'nun gelecekte MidOcean Energy'deki hissesini ve ilgili haklarını artırma seçeneğine sahip olduğu kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
"İnegöl Terkinler Çetesi" operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi
Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Ankara ve Isparta için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Aramco, MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne giriyor

Aramco, MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne giriyor

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson'dan "Rus LNG'sini azaltın" çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet