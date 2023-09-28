Aramco, MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne giriyor
Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) şirketi MidOcean Energy'den hisse alımıyla küresel LNG sektörüne gireceğini duyurdu.
İstanbul
Aramco'dan yapılan açıklamada, şirketin, MidOcean Energy'nin "stratejik" azınlık hissesini 500 milyon dolar bedelle satın almak üzere anlaştığı bildirildi.
Açıklamada, küresel enerji ve altyapı sektörlerinin önde gelen kurumsal yatırımcılarından EIG tarafından kurulan ve yönetilen MidOcean Energy ile yapılan stratejik ortaklığın, Aramco'nun LNG sektöründeki ilk uluslararası yatırımı olma özelliğini taşıdığı belirtildi.
Hisse oranının belirtilmediği açıklamada, Aramco'nun gelecekte MidOcean Energy'deki hissesini ve ilgili haklarını artırma seçeneğine sahip olduğu kaydedildi.
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