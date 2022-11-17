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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Girişimci İş Kadınları Federasyonunca düzenlenen programda konuşuyor.
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Ekonomi

Aramco, Güney Kore'de "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisini kuracak

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, daha yüksek değerli petrokimya ürünleri üretmek için Güney Kore'de 7 milyar dolarlık yatırım planladığını açıkladı.

Sibel Morrow   | 17.11.2022
Aramco, Güney Kore'de "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisini kuracak

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun S-OIL iştiraki aracılığıyla yapacağı yatırımla "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisi kurulacak.

2026'da tamamlanması beklenen tesiste ham petrol ayrıştırılarak nafta, propilen, bütadien ve diğer temel kimyasallar üretilecek.

Söz konusu proje aynı zamanda Aramco'nun Güney Kore'deki en büyük yatırımı olacak.

Aramco, 2018'de petrokimya sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırım daha yapmıştı.

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