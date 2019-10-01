Euro
6.26
Dolar
5.72
BIST 100
103,876.60
Altın
1,480.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

"Turizmin başkentine" 9 ayda gelen yabancı turist sayısı, 13 milyon 5 bin 193'e ulaştı.

Ayşe Yıldız   | 01.10.2019
Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

Antalya

Turizmde dünyanın sayılı destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, 9 ayda 13 milyon 5 bin 193 yabancı turist geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen yabancı turist sayısı 13 milyon 5 bin 193'e ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 16 arttı ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Önceki yılın aynı döneminde 8 milyon 715 bin 360 turistin geldiği kenti, geçen sene 11 milyon 189 bin 758 turist ziyaret etti.

Önceki yılın aynı döneminde 3 milyon 372 bin 541 Rus turistin geldiği Antalya, geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 171 bin 104, bu yıl ise yaklaşık yüzde 14'lük artışla 4 milyon 752 bin 660 Rus turiste ev sahipliği yaptı.

Kente en çok turist gönderen ülkeler arasında Rusya'dan sonra 2 milyon 85 bin 83 turistle Almanya, 726 bin 602 turistle Ukrayna, 623 bin 501 turistle de İngiltere geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı

Benzer haberler

Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

Antalya'ya gelen turist sayısı 13 milyonu aştı

'Yeni tur operatörü anlaşmaları teşvik edilmeli'

'Türkiye 45 milyon turist seviyesine ulaşacak'

Turizmin merkezi '16 milyon turist' hedefine koşuyor

Turizmin merkezi '16 milyon turist' hedefine koşuyor
Van ve Antalya turizmde güç birliği yapacak

Van ve Antalya turizmde güç birliği yapacak
Dış finansman ihtiyacı makul düzeyde kalacak

Dış finansman ihtiyacı makul düzeyde kalacak