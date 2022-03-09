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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile baş başa görüştü.
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Ekonomi

Antalya Havalimanı'nda Diplomasi Forumu öncesi hareketlilik yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak Antalya Diplomasi Forumu dolayısıyla hareketliliğin arttığı Antalya Havalimanı'nda güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı.

Hatice Özdemir Tosun, Ayşe Yıldız   | 09.03.2022
Antalya Havalimanı'nda Diplomasi Forumu öncesi hareketlilik yaşanıyor

Antalya

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" ana temasıyla 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da gerçekleştirilecek forum kapsamında hazırlıklar sürüyor.

Uluslararası ilişkiler bağlamında birçok konunun masaya yatırılacağı forum için yabancı konukları taşıyan uçaklar, Antalya Havalimanı'na inmeye başladı. Yoğunluk yaşanan havalimanında her türlü güvenlik önlemi alındı.

Yabancı heyetlerin karşılandığı VIP ve CIP bölümlerinin önüne bariyerler yerleştirildi, çok sayıda polis görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği yetkililerinden oluşan ekipler de yabancı heyetleri karşılayarak konaklanacak otellere yönlendiriyor.

"Bu konuda zaten tecrübeliyiz"

Havalimanında liderleri karşılayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, forum için gerek salonda gerekse havalimanında önlemlerin artırıldığını söyledi.

Yazıcı, "Zaten tecrübeliyiz bu konuda. Bir devlet başkanı, 5 dışişleri bakanı geldi. Bugün 10 dışişleri bakanı daha bekliyoruz. Diplomasi Forumu cuma günü açılacak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da cuma günü burada olacak." dedi.

"4 gün boyunca yoğunluk olacak"

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu da kentin önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, "Yoğun program olacak. Liderler, devlet başkanları, siyasetçiler, hükümet başkanları, dışişleri bakanları yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu yoğunluğu havalimanımızda ciddi şekilde görmekteyiz. Karşılamaları Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileriyle beraber yapıyoruz." diye konuştu.

Kente bugün itibarıyla cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve dışişleri bakanı düzeyinde 10 ülkeden gelişlerin olduğunu bildiren Seyitoğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası örgütlerin başkanları da AGİT, NATO yetkilileri de geliyor. Çok yoğun bir diplomasi trafiği olacak, her türlü tedbiri aldık. Zirve için gelecek Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları için de tüm önlemler üst düzeyde. Sayın Valimizle beraber her türlü tedbiri aldık. Herhangi bir problem yok. En iyi şekilde karşılayıp, Diplomasi Forumu'na yönlendiriyoruz. Misafirleri Antalya'da en iyi şekilde karşılayıp misafir edeceğiz. 4 gün boyunca yoğunluk olacak. Bazen gece geç saatlerde de liderler geliyor, biz onları karşılamak üzere görevimizin başındayız."

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