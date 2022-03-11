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Ekonomi

Antalya Diplomasi Forumu'nda KEİPA Ev Sahibi Ülke Anlaşması Tadil Protokolü imzalandı

Antalya'da, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Lazar Comanescu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ev Sahibi Ülke Anlaşması Tadil Protokolü'nü imzaladı.

Hatice Özdemir Tosun, Süleyman Elçin   | 11.03.2022
Antalya Diplomasi Forumu'nda KEİPA Ev Sahibi Ülke Anlaşması Tadil Protokolü imzalandı Fotoğraf: Ali Balıkçı/ AA

Antalya

Antalya Diplomasi Forumu marjında yapılan imza töreni, Belek Turizm Bölgesi NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, böyle bir anlaşmayı imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hem KEİPA Genel Sekreterliği hem de KEİ'nin daimi Genel Sekreterliğine ev sahipliği yaptığını anımsatan Kaymakcı, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi Karadeniz çevresinden üyelerimiz var ve KEİ ekonomik iş birliğini, üye ülkeler arasında ticari iş birliğini teşvik ediyor. 30 yıldır görevini sürdürüyor. Bu yıl Haziran'da 30. yıl dönümünü kutlamayı planlıyoruz. Gelecek yıl da KEİPA'nın da 30. yılını kutlayacağız. Bugün iki genel sekreterin katılımıyla KEİPA sekreteryasının İstanbul'da daha iyi çalışmasını sağlamak amacıyla bu anlaşmayı imzalayabildiğimiz için mutluyum."

Kaymakcı, Karadeniz bölgesindeki parlamentolar arası ilişkilerin önemine dikkati çekerek, bu anlaşma ile KEİPA Genel Sekreterliği'nin daha aktif ve etkili olacağını kaydetti.

Lazar Comanescu ise anlaşmanın daha güçlü bir iş birliğinin öncüsü olacağını kaydetti.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev ise Antalya Diplomasi Forumu'nun birçok problemin çözümüne katkı sağlayacağına inandığını kaydetti. Son gelişmelerin ardından Karadeniz bölgesinin siyasi açıdan dünyanın önemli bir noktası haline geldiğine işaret eden Hacıyev, "Parlamenterler ve diplomasi bu problemi çözmeye katkı sağlayabilir. İhtilafların dünyaya, geleceğimize, refahımıza, iş birliğimize hiçbir şey katmadığını tarih bize gösterdi. Bu bağlamda Karadeniz bizi ayırmamalı, birleştirmeli. TBMM'nin ve Dışişleri Bakanlığı ile Comanescu'nun KEİPA'ya güçlü desteğine minnettarız." dedi.

Konuşmaların ardından KEİPA Ev sahibi Ülke Anlaşması Tadil Protokolü Kaymakcı ve Comanescu tarafından imzalandı.

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