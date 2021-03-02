Euro
8.81
Dolar
7.33
BIST 100
1,530.71
Altın
1,731.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

Ankara'da 'Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamındaki 33 konut satışa çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 33 konutu ihaleyle satışa çıkaracak.

Ömer Olcay   | 02.03.2021
Ankara'da 'Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamındaki 33 konut satışa çıkacak

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki Sinpaş Altınoran "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 33 konut, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 4 Mart Perşembe günü kapalı teklif usulü ile satışa sunulacak.

Ev sahibi olmak isteyenlere, 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle krediye uygun ve peşin olarak satışa sunulacak ihalede, en düşük konutun fiyatı 394 bin lira olarak belirlendi.

Konutların büyüklükleri, 100 ve 210 metrekare arasında farklılık gösterecek.

Konut ihaleleri, kapalı zarf usulüyle 4 Mart Perşembe günü "Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 B Blok 1.Kat Yenimahalle/Ankara" adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak.

İhale şartnamesini ve diğer eklerini almak isteyenlerin en geç 3 Mart Çarşamba saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesine başvurması, teklif mektuplarını ise en geç 4 Mart Perşembe 12.00'ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına elden ya da iadeli taahhütlü olarak teslim etmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Sudan'da BM barış gücü askerlerine 'sahte' Kovid-19 aşısı satıldı
Halk sağlığı uzmanından 'mutant virüs riski nedeniyle tedbirlere daha fazla uyulmalı' uyarısı
Açılma sevinci yaşayan yeme-içme sektörü sıkı tedbiri elden bırakmayacak
Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Doğu ve Güneydoğu'da düşük Karadeniz'de yüksek seyrediyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Mart 2021)

Benzer haberler

Ankara'da 'Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamındaki 33 konut satışa çıkacak

Ankara'da 'Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamındaki 33 konut satışa çıkacak

Yunan basını, Akdeniz'de hidrokarbon ihalesine çıkan Mısır'ın 'Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını' yazdı

Koronavirüs salgınıyla yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi

Bakan Kurum: Fikirtepe'de 15 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz

Bakan Kurum: Fikirtepe'de 15 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz
Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti

Vatandaşlar en çok TOKi'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ni merak etti
Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi

Gayrimenkul başına en yüksek ücret 2020'de İstanbul ve Muğla'da ödendi