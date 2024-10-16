Ankara "eğitim teknolojileri" etkinliğine ev sahipliği yapacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 19 Aralık'ta eğitim teknolojileri alanında "Startup EdTech Türkiye" etkinliği gerçekleştirilecek.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Startup EdTech Türkiye" etkinliğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde "eğitim teknolojileri" odağında 19 Aralık'ta ODTÜ Teknokent'te düzenleneceği bildirildi.
Kurumsal firmalar, yatırımcılar ve sektörün önemli oyuncularının bir araya getirileceği etkinliğe, eğitim teknolojileri alanında çalışan, minimum uygulanabilir bir ürüne sahip olan, 2014 ve sonrasında kurulan tüm teknogirişimler başvurabilecek.
Etkinliğe katılım için son başvuru tarihi 5 Kasım olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.