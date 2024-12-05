Dolar
34.71
Euro
36.80
Altın
2,639.00
ETH/USDT
3,895.70
BTC/USDT
101,584.00
BIST 100
9,935.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Michelin Rehberi’nin kutlama yemeğinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Anadolu Ajansı’nın iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai sona erdi

Dubai CommerCity'de düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın iletişim ortağı olarak yer aldığı WORLDEF Dubai etkinliği, iki gün süren programların ardından tamamlandı.

Sibel Morrow  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Anadolu Ajansı’nın iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai sona erdi

Dubai

Dubai'de ilk kez düzenlenen etkinlik, 25 ülkeden stantların açıldığı ve 82 farklı ülkeden ziyaretçilerin katıldığı uluslararası bir buluşma oldu. Organizasyona yaklaşık 10 bin kişi katılım sağlarken Türkiye'den 35 marka da stant açtı.

WORLDEF Yönetim Kurulu Üyesi Orxan Isayev, etkinliğin ardından tüm iş ortaklarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca organizasyon kapsamında düzenlenen yarışmada 10 startup yarıştı.

Fuarda, Türkiye’den de 35 markanın stant açtığı etkinlikte, e-ticaret sektörüne yönelik "Future Commerce" ve "Case Study" gibi başlıklar altında oturumlar düzenlendi. Etkinlik, organizatör WORLDEF ekibinin hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
İstanbul Forum 2024'ün tanıtım toplantısı düzenlendi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor
Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranda zam yapıldı

Benzer haberler

Anadolu Ajansı’nın iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai sona erdi

Anadolu Ajansı’nın iletişim ortağı olduğu WORLDEF Dubai sona erdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin e-ticaret hacmi 2029’da 11,5 milyar dolara ulaşacak

Küresel e-ticaret satışlarının 2024'te 6,4 trilyon doları aşması bekleniyor

E-ticaret devlerini buluşturacak WORLDEF Dubai başladı

E-ticaret devlerini buluşturacak WORLDEF Dubai başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet