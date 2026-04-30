"Türkiye'nin Katılım Finans Vizyonu: Sürdürülebilir Büyüme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Yatırım Modelleri" temasıyla yapılacak zirve, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı zirvenin açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da özel oturumlarda konuşmacı olarak yer alacak.

Katılım finans sektörünün tüm paydaşlarını buluşturacak zirvenin sponsorluğunu Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım, Emlak Katılım, Albaraka, Türkiye Finans, Dünya Katılım, Hayat Finans, TOM Bank ve Adil Katılım üstleniyor.

Katılım finans sektörü tüm yönleriyle ele alınacak

Katılım finans sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağı zirvede, "Katılım Bankalarının Gelecek Stratejileri ve Türkiye'nin Katılım Ekonomisi", "Katılım Esaslı Yatırım Ürünleri: Getiri Performansı, Yeni Modeller" ile "Katılım Finansın Geleceğinde Dijitalleşmenin Rolü" başlıklı paneller düzenlenecek.

AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru moderatörlüğünde yapılacak "Katılım Bankalarının Gelecek Stratejileri ve Türkiye'nin Katılım Ekonomisi" panelinde, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Müge Öner ve Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş konuşmacı olarak yer alacak.

"Katılım Esaslı Yatırım Ürünleri: Getiri Performansı, Yeni Modeller" başlıklı panel, AA Ekonomi-Finans Haberleri Direktörü Serhat Akkan'ın moderatörlüğünde Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdürü Selman Ortaköy, Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kibar ve Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer'in katılımıyla yapılacak.

Zirvenin "Katılım Finansın Geleceğinde Dijitalleşmenin Rolü" başlıklı son paneli ise AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde TOM Bank Genel Müdürü Onur Özkan, Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç ve Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Özer Baran'ın katılımıyla düzenlenecek.

Zirveye ilişkin detaylı bilgiye "https://katilimfinanszirvesi.aa.com.tr/" adresinden ulaşılabilecek.