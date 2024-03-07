Dolar
31.83
Euro
34.84
Altın
2,160.75
ETH/USDT
3,867.50
BTC/USDT
67,541.00
BIST 100
9,054.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Proje Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi

ABD'de hanehalkının net serveti, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,2 artarak 156,2 trilyon dolara çıktı.

Dilara Zengin Okay  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi

Washington DC

ABD Merkez Bankası (Fed), Ekim-Aralık 2023 dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkının net serveti geçen yılın dördüncü çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi.

Geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 artan hanehalkı serveti, 2022'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 8'lik artış kaydetti.

ABD'de hanehalkının net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinde 147,5 trilyon dolar, ikinci çeyreğinde 152,8 trilyon dolar ve üçüncü çeyreğinde 151,4 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde, hisse senetlerinin değeri 4,7 trilyon dolar artarken, gayrimenkulün değeri 600 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Amerikan hanehalkı borcu ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2,4 arttı

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 3,3 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 2,1 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından yurt dışına çıkan sürücü ile annesinin ABD'den iadesi istendi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi
Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında arıza nedeniyle sefer yapılamıyor
Ramazan'da 81 ilde "vakıf sofraları" kurulacak

Benzer haberler

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi

Amerikalıların serveti geçen yılın son çeyreğinde 156,2 trilyon dolara yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet