Altının kilogram fiyatı 6 milyon 965 bin liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 965 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 881 bin lira, en yüksek 6 milyon 965 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 6 milyon 965 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 935 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 183 milyon 548 bin 249,26 lira, işlem miktarı ise 1.186,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 545 milyon 509 bin 706,45 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Şekerbank, Dünya Katılım Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: