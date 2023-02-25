Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması
Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
Ankara
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yerli bir üretici tarafından gerçekleştirilen, başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.