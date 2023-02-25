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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Ekonomi

Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması

Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 25.02.2023
Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması

Ankara

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli bir üretici tarafından gerçekleştirilen, başvuruya istinaden Almanya ve İsveç menşeli "sodyum perkarbonatlar" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

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