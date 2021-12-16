Dolar
15.43
Euro
17.46
Altın
1,785.02
ETH/USDT
4,059.00
BTC/USDT
49,199.00
BIST 100
2,234.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Almanya, gelecek yıl 400 milyar avrodan fazla borçlanacak

Almanya'da federal hükümetin 2022’de art arda 3 yıldır 400 milyar avrodan fazla borçlanacağı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 16.12.2021
Almanya, gelecek yıl 400 milyar avrodan fazla borçlanacak

Berlin

Alman hükümetinin borçlanmasını ve borçların yönetimini yapan Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamada, gelecek yıl toplam 410 milyar avro borçlanma yapılmasının planlandığı belirtildi.

Federal hükümetin 2022’de toplam 322 milyar avroluk borç geri ödemesi bulunuyor.

Alman hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için 2021’de yaklaşık 483 milyar avro ile rekor borçlanmaya gitmişti. 2020’de ise 407 milyar avro borç almıştı.

Öte yandan, Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre 46,3 milyar avro artarak yaklaşık 2 trilyon 256 milyar avroya çıkmıştı.

Bu arada, Alman Parlamentosu Kovid-19 krizinin başladığı 2020'de Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete Kovid-19 önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor.

Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan Kovid-19 tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli
Yeni Zelanda'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi
Güney Kore’de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı
Fransa, İngiltere'den gelen yolculara 'seyahat kısıtlaması' getirdi
Omicron varyantına karşı sınırlarını kapatan İsrail, süreyi 29 Aralık'a kadar uzattı

Benzer haberler

Almanya'da Hanau terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Almanya'da Hanau terör saldırısına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Merkel hükümeti, görevi bırakmadan önce Mısır’a hassas silah ihracatını onayladı

Rusya, güvenlik garantisine yönelik tekliflerini ABD ile müzakere etmeye hazır

Almanya, gelecek yıl 400 milyar avrodan fazla borçlanacak

Almanya, gelecek yıl 400 milyar avrodan fazla borçlanacak
Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti

Saksonya Eyaleti Başbakanı Kretschmer DİTİB Leipzig Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti
Almanya, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Almanya, 2 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti