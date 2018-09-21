Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, ''Türkiye son derece güçlü ve esasen ekonomik açıdan sağlıklı bir ülkedir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz (ortada) ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier (sağda) ile basın toplantısı düzenledi.(AA/Mehmet Acar)

BERLİN

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye'nin son derece güçlü ve ekonomik açıdan sağlıklı bir ülke olduğunu söyledi.

Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin geçen yıllarda ciddi ekonomik büyüme kaydettiğini belirterek, ''Türkiye son derece güçlü ve esasen ekonomik açıdan sağlıklı bir ülkedir. Bu hepimizi iyimser kılıyor elbette halihazırda karşı karşıya olduğu sorunları aşabileceği yönünde. Bunun gerçekleşmesi bizim çıkarımıza olacaktır.'' diye konuştu.

Altmaier, Türkiye’nin birçok zorluğu kendi başına aşabilecek gücü olduğu için ekonomik destek konusunun görüşmede gündeme gelmediğini vurguladı.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin samimi ve yapıcı olacağı konusunda emin olunmasını isteyen Altmaier, ''İlişkiler açısından yeni bir sayfa açılacaktır.'' dedi.

Altmaier, Gümrük Birliği konusunda ise bu konunun Avrupa Birliği (AB ) boyutunda görüşülmesi ve karara bağlanması gerektiğine işaret ederek, ''Türkiye ile AB ülkeleri arasında görüşmelerin birçok konuda olumlu ilerlediğini, bazı konularda çok istenen düzeyde ilerlemediğini biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda halihazırda daha net bir yanıt verebilecek durumda değilim.'' ifadelerini kullandı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yelpazelerini ele aldıklarına dikkati çeken Altmaier, şunları kaydetti:

''Hiçbir konu görüşme dışında kalmadı. İki ülke arasında yüzyılı aşan bir iş birliği ve dostluk mevcut. Türkiye'de 7 bin 500'den fazla Alman şirketi var. Ekonomik ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ortak çıkarlarımız konusunda mutabık kaldık. Türkiye-AB ülkeleri arasındaki ilişkileri adım adım iyileştirme konusunda mutabık kaldık. Ankara’da ortak ekonomi ve ticaret kurulunun toplantısı ile enerji forumun gerçekleştirilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.''

"Bir cumhurbaşkanının ağırlanması gerektiği gibi ağırlayacağız"

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise Türkiye'den gelen bakanlarla çok başarılı yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Scholz, mali ve reel sektörü ilgilendiren ilişkilerin nasıl geliştirileceğini görüştüklerini vurgulayarak, ''Mevcut olanakların değerlendirilmesi konusunda hemfikir kaldık. Ekonomik diyalog ve enerji konularına değindik. Türkiye'nin ekonomik gelişmelerinin istikrarlı olması hepimizin ortak çıkarınadır. Bugün karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelmesinin hepimizin ortak çıkarına olduğu konusunda mutabık kaldık.'' dedi.

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyarete ilişkin de ''Kendisini bir cumhurbaşkanının ağırlanması gerektiği gibi ağırlayacağız.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok büyük sayıda mülteci kabul ettiğini ve onlara güvenlik teminatı verdiğini dile getiren Scholz, Türkiye'nin bu tutumunun takdir edildiğini söyledi.

Scholz, görüşmelerin iki ülke ilişkilerine katkı sunacağına dikkati çekerek, Türkiye'nin ne bugün ne de gelecek haftaki görüşme için bir ekonomik destek talebi iletmediğini vurguladı.

Muhabir: Cüneyt Karadağ