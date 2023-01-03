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Ekonomi

Almanya’da TÜFE yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti.

Bahattin Gönültaş   | 03.01.2023
Almanya’da TÜFE yıllık yüzde 8,6 artış kaydetti

Berlin

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