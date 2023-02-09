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Ekonomi

Almanya’da enflasyon yıllık yüzde 8,7 arttı

Murat Aslan   | 09.02.2023
Almanya’da enflasyon yıllık yüzde 8,7 arttı

İstanbul
Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 1, yıllık yüzde 8,7 artış kaydetti.

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