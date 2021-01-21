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Ekonomi

Alman seyahat şirketlerinin satışları Ocak-Eylül 2020'de yüzde 61 düştü

Almanya'da seyahat hizmeti veren şirketlerin ciroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Ocak-Eylül 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61 azaldı.

Bahattin Gönültaş   | 21.01.2021
Alman seyahat şirketlerinin satışları Ocak-Eylül 2020'de yüzde 61 düştü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile rezervasyon hizmeti sağlayıcılarının gelirlerindeki en büyük düşüşün, Kovid-19'un ilk dalgasının yaşandığı nisan-haziran döneminde olduğu belirtildi. 

Nisan-Haziran 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 daha az satış olduğu aktarılan açıklamada, düşüşün üçüncü çeyrekte biraz zayıfladığı, temmuz-eylül döneminde ise satışların yıllık yüzde 75 gerilediği bildirildi.

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