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Ekonomi

Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüldü

Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Bahattin Gönültaş   | 30.01.2023
Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 küçüldü

Berlin

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