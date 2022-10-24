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Ekonomi

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Şirketler yeni kredi almakta zorlanıyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle Alman şirketlerinin yeni kredi bulmakta zorlandığını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 24.10.2022
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Şirketler yeni kredi almakta zorlanıyor

Berlin

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), şirketlerin bankalarla kredi görüşmelerine yönelik anket sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Alman şirketlerin yüzde 24,3'ü bankaların kredi verme konusunda isteksiz olduklarını belirtti.

Söz konusu oran 2017'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektöründe kredi arayan şirketlerin yüzde 28,8'i bankaların kredi vermede isteksiz olduğunu bildirirken, kimya sektörü ve otomobil üreticilerinin yaklaşık yüzde 35'i yeni kredi almanın artık o kadar kolay olmadığını belirtti. Perakende sektöründe ise söz konusu oran yüzde 15'in biraz altında kaldı.

Bununla birlikte, bankaların beklenen resesyon ve iflas dalgası endişeleriyle kredi vermede isteksiz davranmasından en çok etkilenenler ise küçük işletmeler ve kendi hesabına çalışanlar oldu.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mevcut ekonomik gelişmelerin bankaları daha temkinli hale getirdiğini belirterek, “Bazı şirketlerin yeni krediler olmadan ekonomik hayatta kalması zor olabilir.” ifadesini kullandı.

Almanya'da DAX, MDAX ve SDAX endekslerinde işlem gören 150'den fazla Alman şirketin net finansal borcu ise bir yıl içinde 85 milyar avro artarak 533 milyar avroya ulaştı.

Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması, şirketler için yeni kredi maliyetlerinin büyük ölçüde artmasına neden oluyor. Alman Merkez Bankası (Bundesbank) istatistiklerine göre, şirket tahvillerinin getiri oranı yıllık yüzde 4,3 seviyesinde buluyor. Yaklaşık bir yıl önce bu oran yüzde 0,7 seviyesinde buluyordu.

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