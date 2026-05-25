Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin işletmeye alınması için son hazırlıklar sürüyor Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin işletmeye alınması için ekipman ve sistemlerde son kontroller yapılıyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülnar ilçesindeki santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Birinci ünitede çalışmaların hız kazandığını belirten Butckikh, "Birinci ünitede şu an çok önemli aşamadayız. Bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alma aşamasına hazır hale getirilmekte." dedi.

Butckikh, "Kontroller tamamlandıktan sonra birinci çevrim hidrolik testleri, imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi ve önemli bir test aşaması olan sıcak ve soğuk deneme aşamasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aşamalı olarak işletme moduna geçiriliyor olacak"

Akkuyu NGS sahasında devreye alma çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren Butckikh, şöyle konuştu:

"Bu aşama esnasında bütün sistem ve ekipmanlar aşamalı olarak işletme moduna geçiriliyor olacak. Biz de bu esnada santralin 'fiziki devreye alma' dediğimiz yakıt yükleme aşamasına hazır hale getirmeyi umuyoruz. Santralin devreye alınmasına yönelik özellikle birinci ünitede çaba göstererek gerekeni yapıyoruz. Bunu tek başımıza değil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürüyoruz."

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Butckikh, ikinci ünitede türbin tesisinin montaj çalışmaları sürerken ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başladıklarını, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki çalışmaların da titizlikle devam ettiğini anlattı.

Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.