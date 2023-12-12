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Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ, santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldı

Fuat Kabakcı  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Akkuyu Nükleer AŞ, santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldı

Ankara
Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.

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