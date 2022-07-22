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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı üretildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanının üretildiği bildirildi.

Mustafa Ünal Uysal   | 22.07.2022
Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı üretildi

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, santralin ekipman üretim çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun makine yapım bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-Technology AŞ'nin Volgodonsk'taki şubesi Atommash'ta dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanının üretildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Reaktör basınç kabı tabanı iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Öncelikle boru şeklindeki dövme demir Atommash'ın ısı ve presleme alanında açıldı. İkinci aşamada tabana şekil verildi. 64 ton ağırlığında ve 300 milimetre kalınlığındaki yuvarlak ham parça, üç aşamalı olarak 6 saat boyunca 1020 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından levha bir vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Reaktör basınç kabının tabanı, gücü 10 bin ton olan pres makinesinde yapılan işlemle oluşturuldu. Birinci sınıf güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor."

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