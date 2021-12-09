Dolar
13.77
Euro
15.59
Altın
1,783.64
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,045.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasına ilişkin açılamalarda bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da “Muhtarlar, STK ve Meslek Odaları Temsilcileri Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) birinci güç ünitesine ait pompa istasyonunun temel plakasının yapımına başlandı.

Sezgin Pancar   | 09.12.2021
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'nin yazılı açıklamasına göre, santralin ana teknolojik atölyelerine deniz suyu temini için her güç ünitesi bünyesine birer tane olmak üzere 4 pompa istasyonu inşa edilecek.
Birinci güç ünitesine ait pompa istasyonunun temel plakanın inşaatı, deniz suyunun basıncına dayanabilmesi için bir metre kalınlığında ve duvarları da 3 sıra özel bağlantı elemanı tarafından güvenilir şekilde tutulan beton diyaframların korumasında yapılıyor.

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin pompa istasyonunun temel plakasının inşaatına ise gelecek yılın başında başlanması planlanıyor.

Santralin üçüncü ve dördüncü güç üniteleri için de hazırlıklar devam ediyor.

"İnşaat en ileri teknolojileri kullanılarak gerçekleştiriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, pompa istasyonu için kazı çalışmalarının bir yıl önce başladığını belirtti.

Yapı çukuruna başlamadan önce birtakım hazırlıklar yapıldığını kaydeden Butckikh, "Binanın temel plakasına yaklaşık 30 bin metreküp beton dökülecek. İnşaatın zorluğu açısından tesis küçük bir hidroelektrik santralinin inşasıyla karşılaştırılabilir. Bu nedenle pompa istasyonu projesinin detaylandırılması, nitelikli Rus ve Türk mühendislerden oluşan bir ekibin ciddi çabalarını gerektirdi. İnşaat en ileri teknolojileri kullanılarak gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını söyledi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Kovid-19 aşılarının antikor düzeyi çalışması sonuçları açıklandı
Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

Benzer haberler

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Ankara'da bir inşaatın temel kazısı çökünce yan binadaki dükkanda da çökme oluştu

Akkuyu NGS'nin 4 güç ünitesinde çalışmalar devam ediyor