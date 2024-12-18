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Ekonomi

Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendislerin sayısı 350'yi geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmaya başlayan Türk mühendislerinin sayısının 350'yi aştığını bildirdi.

Başak Erkalan  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Akkuyu NGS'de çalışan Türk mühendislerin sayısı 350'yi geçti

Ankara

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendislerin, Türkiye'nin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

Eğitimlerin devam ettiği söz konusu programı başarıyla tamamlayarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başlayan Türk mühendislerin sayısının 350'yi aştığını kaydeden Bayraktar, "Türkiye, bu mega proje ve yetiştirdiği Türk nükleer enerji uzmanları ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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