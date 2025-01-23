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Ekonomi

Akdenizli hazır giyimciler geçen yıl 374,7 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, 2024'te birliklerinin 374,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Serkan Avci  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Akdenizli hazır giyimciler geçen yıl 374,7 milyon dolarlık ihracat yaptı

Mersin

Tekin, yazılı açıklamasında, geçen yıl birliklerinin 43 bin 384 ton ürününün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini belirtti.

AHKİB'in ihracatına ilişkin bilgi veren Tekin, şunları kaydetti:

"2024'te 374,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geride bıraktığımız yılda bölge ihracatının yüzde 82'si kadın dış giyim, erkek dış giyim ve diğer hazır eşya ürün gruplarında kümelendi. En fazla döviz girdisi sağladığımız ülkelerin başında Hollanda, İspanya ve Almanya pazarları yer aldı. Bölge ihracatımızda yüzde 40 paya sahip Hollanda'ya yüzde 56 artışla 143,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en dikkati çeken performansı yüzde 2 bin 583 artış ve 5,3 milyon dolarla Kırgızistan pazarında yakaladık. Irak pazarında da yüzde 34 artışla 7,8 milyon dolara ulaştık."

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