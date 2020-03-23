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Ekonomi, Koronavirüs

Akbank'tan destek paketi

Akbank'tan, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebileceği bildirildi.

Murat Birinci   | 23.03.2020
Akbank'tan destek paketi

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Akbank'tan yapılan açıklamada, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebileceği bildirildi.

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