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Ekonomi

AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli 128 bin indirimli bileti 799 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Gökhan Yılmaz  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
AJet'ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, sadece bugün satın alınacak biletlerle 8 Nisan-28 Mayıs'ta KKTC hariç tüm yurt içi tek yön direkt uçuşlarda 799 liradan başlayan fiyatlardan faydalanma imkanı olacak.

Biletler, AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

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