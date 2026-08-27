AJet'ten yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında seçili dış hat noktaları arasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı veya Ankara Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçuşlarda 80 bin indirimli koltuk satışa sunuldu.

Biletler, bugün saat 11.00 ile yarın 23.59 arasında satın alınabilecek. Kampanyadan alınan biletler, 1 Eylül-24 Ekim'deki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Münih, Viyana, Londra, Amsterdam, Rotterdam, Zürih, Basel, Cenevre, Brüksel, Budapeşte, Kopenhag, Stokholm, Madrid, Barselona, Milano, Roma, Paris, Lyon, Prag, Tiran, Bükreş, Priştine, Saraybosna, Üsküp, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm-El Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Dammam, Halep hatlarında geçerli olacak.

İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra çağrı merkezi ile yetkili satış acentelerinden alınabilecek.