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Ekonomi

AJet'in ocak ayındaki zamanında kalkış-varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı

AJet, ocak ayında icra edilen uçuşlarda zamanında kalkış performansını yüzde 83,9, varış performansını ise yüzde 84,5 olarak gerçekleştirdi.

Gökhan Yılmaz  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
AJet'in ocak ayındaki zamanında kalkış-varış oranları yüzde 80'in üzerine çıktı

İstanbul

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin ocak ayındaki kalkış ve varış verilerini paylaştı.

Türkiye’nin genç hava yolu markası AJet olarak zamanında kalkış ve varış performanslarıyla yılın ilk ayına güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten Yeşilkaya, paylaşımında, "Ocak 2025’te AJet’in zamanında kalkış performansı yüzde 83,9, zamanında varış performansı ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. AJet bir kez daha Eurocontrol bölgesinin üzerinde bir operasyonel başarı ortaya koydu. Misafirlerimizin seyahat konforunu artırmak ve çıtayı daha yükseğe çıkarmak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı

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