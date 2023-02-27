Air India'nın Boeing ve Airbus'tan alacağı uçakların maliyeti 70 milyar dolar
Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın Üst Yöneticisi (CEO) Campbell Wilson, Boeing ve Airbus'tan sipariş verdikleri toplam 470 uçağın maliyetinin 70 milyar doları bulacağını kaydetti.
Ankara
Hindistan merkezli Business Standart web sitesinin haberine göre, çevrimiçi bir konferansta konuşan Wilson, Boeing ve Airbus'tan alınacak uçakların 70 milyar dolarlık maliyetinin, şirketteki nakit akışı ve öz sermaye ile uçakların satılarak tekrar kiralanmasından elde edilecek kaynaklarla ödeneceğini söyledi.
Wilson, yeni uçakların bu yılın sonundan başlayarak gelecek 10 yıl içerisinde tedrici olarak şirketin filosuna katılacağını belirtti.
Havacılık sektöründe önemli bir uluslararası oyuncu olma yolunda gerekli çaba ve potansiyele sahip olduklarını aktaran Wilson, Air India ve Vistara şirketlerinin birleşimi sürecinin de başladığını dile getirdi.
Air India 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 70'i geniş gövdeli olmak üzere toplam 470 uçak alacağını duyurmuştu.
Şirket, sipariş verilen uçakların 220'sinin ABD'li uçak üreticisi Boeing, 250'sinin ise Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan alınacağını ve bu siparişlere ilaveten 370 uçak daha alma hakkının saklı tutulduğunu açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.