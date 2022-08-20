Dolar
18.10
Euro
18.18
Altın
1,747.14
ETH/USDT
1,627.90
BTC/USDT
21,272.00
BIST 100
3,020.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

Ağrı'da bu yıl yaşanan yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor.

Abdullah Söylemez   | 20.08.2022
Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız ve beraberindekilerle ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Çelebi, AA muhabirine, tarım ürünlerinde bu yılı altın yıl olarak gördüklerini söyledi.

Tarım ürünlerinde büyük bir artışın olduğunu belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği, silajlık mısır, arpa, buğday ve diğer tarım ürünlerinde büyük bir verim var. İlimizde bu yıl 44 bin dekarlık alana ayçiçeği ekildi. Bunun 23 bini yağlık, 21 bini de çerezlik ayçiçeğidir. Geçen sene çok kuraklık vardı. Çok güzel bir yağmur yağdı ve çiftçimizin yüzü güldü. Bu sene Ağrı'nın tarımdaki altın vuruş yılı olarak tarihe geçmesini arzu ediyoruz. Bu sene çok güzel bir gelirimiz oldu. İnşallah bir dahaki sene de aynı şekilde gelirimiz olursa ilimizin gayri safi milli hasıla ve ekonomideki girdileri çok daha güzel bir neticeye gelir. Biz de bu durumdan sevinçliyiz."

Çelebi, devlet desteğiyle kentte ayçiçeği üretim ve ekim alanının her geçen yıl daha da arttığını anlattı.

Ayçiçeğinin hasadına az bir süre kaldığını ve bu üründen de verim beklediklerini ifade eden Çelebi, "Devlet desteği ve hibelerimiz var. Hibeleri genelde on ikinci ay ve birinci ayda dağıtıyoruz. Biz bunu Sayın Bakanımızla konuştuk. Buradaki hibe desteklerini beşinci ve altıncı aya, ayrıca diğer desteklerimizi de yedinci ve sekizinci aya kaydırılması konusunda Sayın Bakanımızı bilgilendirdik. Toprak Mahsulleri Ofisi Ağrı Ajans Amirliği'nde devlet hazinesinden desteği olan arpaya 500 lira, buğdaya da 1000 lira 30 Ağustos'ta sona eriyordu. Çiftçilerimizin bizden talep, eylül ayının sonuna kadar uzatılmasıydı. Ben de Sayın Bakanımızla telefon görüşmesi yaptım ve bu süreyi uzatacaklarını belirtti. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Yıldız ise bu sene yağışlar ve Yazıcı Barajı'ndan gelen suyla tarım ürünlerinin iyi durumda olduğunu aktardı.

Çiftçi Nazif Acarbay de bu sene geçen seneye göre daha çok buğday elde ettiklerini dile getirerek, "Bu sene yağmur bol olduğu için yüzde 50'ye yakın verim arttı. Yağmurun yağmasını bekliyoruz ve daha sonra tarlaları ekeceğiz. Ayçiçeği, silajlık mısır, yonca ve korunga gibi birçok üründe verim arttı. Her sene böyle artış olsa çok mutlu oluruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlar olay anını anlattı
Bakan Bozdağ: Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır

Benzer haberler

Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

Ağrı'da yağışlarla tarım ürünlerinde verim artışı yaşanıyor

Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek

Ayçiçeği üretiminin yaygınlaştığı Ağrı'da ovalar Trakya'yı andırıyor

Çorak araziye kurduğu meyve bahçesiyle turizme de hizmet etmek istiyor

Çorak araziye kurduğu meyve bahçesiyle turizme de hizmet etmek istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet