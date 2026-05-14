Afrika yasa dışı finansal akışlar nedeniyle yılda yaklaşık 89 milyar dolar kaybediyor Afrika kıtasının yasa dışı finansal akışlar nedeniyle her yıl yaklaşık 89 milyar dolar kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Parlamento üyeleri, Nijerya'nın başkenti Abuja'da 2026 Birinci Olağan Oturumu'nu düzenledi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamaya göre, Batı Afrika Vergi İdaresi Forumu (WATAF) ve Afrika Vergi Adaleti Ağı (TJNA) uzmanları, ECOWAS tarafından düzenlenen oturum kapsamında gerçekleştirilen interaktif toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Uzmanlar, "Afrika'da yasa dışı finansal akışlar ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Bu akışların en az yüzde 65'i ticari faaliyetlerden kaynaklanıyor. Kıta her yıl yaklaşık 89 milyar dolar kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Bu kayıpların başlıca nedenleri arasında vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma, ticari işlemlerde yanlış faturalandırma ve diğer zararlı vergi uygulamalarının bulunduğuna işaret eden uzmanlar, ayrıca Afrika'nın yıllık yaklaşık 194 milyar dolarlık iç kaynak mobilizasyonu açığı bulunduğunu aktardı.

Toplantıda "ECOWAS Vergi Direktiflerinin Uygulanması ve Bölgesel Vergi Uyumunun Güçlendirilmesi" başlıklı sunum yapılırken vergi uyumunun, bölgesel entegrasyon açısından kritik önemde olduğu vurgulandı.

WATAF Araştırma Yöneticisi Nita Belemaobgo, forumun amacının ECOWAS'ın mali politikaları uyumlaştırma sürecine destek vermek olduğunu belirtti.

Belemaobgo, bölgesel işbirliği ve veri temelli araçların reform süreçlerinde hesap verebilirliği artıracağını söyledi.

TJNA'dan Dr. Zandile Ndebele ise parlamenterlere, yerel halkın doğal kaynaklardan ve kamu gelirlerinden daha fazla faydalanmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Ndebele, özellikle madencilik sektöründe vergi kayıplarının önlenmesi için sözleşmelerin daha sıkı denetlenmesi, vergi teşviklerinin maliyet-fayda analizine tabi tutulması ve şeffaflığın artırılması gerektiğini vurguladı.