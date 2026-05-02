Adana ve Mersin'deki KOBİ'lerin "yeşil dönüşümü"ne temiz üretim ve dijitalleşme odaklı destek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) aracılığıyla Adana ve Mersin'deki faaliyet gösteren KOBİ'lerin, yeşil geçişe konu faaliyetleri için 400 milyon lira destek verilerek yatırımların büyümesine katkı sağlanacak.

Anadolu Ajansının "KOBİ'lere 'Yeşil' Destek" başlıklı dosyasının dördüncü haberinde, ÇKA tarafından "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi Geri Ödemeli Finansman Desteği" çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin bilgiye yer verildi.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası finansmanıyla yürütülen SoGreen Projesi kapsamında, 400 milyon dolar kaynak sağlanacak ve bu kaynak, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm projelerine aktarılacak. Bu doğrultuda 7 yıl sürecek proje ile KOBİ'ler, kooperatifler ve benzeri yapıların sürdürülebilir istihdam oluşturan projeleri desteklenecek. Ayrıca, yerelde çevre dostu ve yenilikçi altyapı yatırımlarına da öncelik verilecek.

Adana ve Mersin'de imalat sanayine yatırımı yapan KOBİ'lere destek

ÇKA tarafından, Adana ve Mersin'deki yerleşik KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için SoGreen Projesi çerçevesinde 400 milyon lira destek sunulacak.

Söz konusu illerde hayata geçirilecek yatırımlar için proje başına, asgari 2,5 milyon lira, azami 6 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Projeyle, Çukurova Bölgesi yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim süreçlerinde ve iş modellerinde yeşil geçişi hızlandırmak, kaynak verimliliğini artırmak ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması için destek sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda işletmelerin, sınırda karbon düzenlemesi gibi yeni çevresel yükümlülüklere uyum sağlayarak, ihracatta rekabet avantajlarını korumaları ve yeşil geçişi üretim süreçlerine entegre etmeleri bekleniyor.

Projeyle temiz üretim, kaynak verimliliği, karbon azaltımı ve dijitalleşme odaklı yatırımlarla, bölgesel rekabet gücünün artırılması katkı sağlayan KOBİ'lere destek aktarılacak.

KOBİ'lere belirlenen önceliklere ilişkin yatırımlara, 6 ayı geri ödemesiz, 24 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 30 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın destek sağlanacak. Proje faaliyetlerinin tamamının, sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde tamamlanması gerekecek.

İklim değişikliğiyle mücadele eden projelere öncelik

Proje çerçevesinde belirlenen kriterleri sağlayan işletmelere, değerlendirme sürecinde avantaj puan verilecek.

Buna göre, kadınlar veya 18-35 yaş aralığındaki gençlerin sahip olduğu ya da yönettikleri KOBİ'ler ile yönetim kadrosunun yüzde 50'sinden fazlası, kadınlardan veya gençlerden oluşan işletmeler öncelikli olarak değerlendirilecek. Ortaklık yapısına sahip KOBİ'lerde ise ortakların yüzde 50'sinden fazlasının kadınlara veya gençlere ait olması durumunda, işletmeler avantajlı olacak.

Kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplara yönelik yeni istihdam oluşturmayı hedefleyen projelere de ilave puan sağlanacak. Bölge planı ile bölgesel gelişmeye yönelik hazırlanan diğer strateji ve analiz raporlarında yeşil geçiş sürecinden daha fazla etkilenebileceği belirlenen il ve ilçelerde yürütülecek projelere de destek sürecinde öncelik verilecek.

Ayrıca, işletmelerin personeline, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca akredite edilen kuruluşlarca kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimi aldırması da değerlendirme sürecinde avantaj kazandıracak.

Desteklenecek projelerin Avrupa Birliği 2020 Yeşil Taksonomisi'nde yer alan çevresel hedeflerden en az birine katkı sağlaması bekleniyor.

İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve çevrenin korunması gibi hedeflere odaklanan proje kapsamında özellikle kadınlar, gençler ve kırılgan gruplara yeni istihdam oluşturan ya da mevcut çalışanların iş koşullarını iyileştiren proje tekliflerine öncelik sağlanacak.