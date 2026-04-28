Acwa Power'ın Türkiye'deki 2 gigavatlık yatırımında süreç planlandığı gibi ilerliyor

Acwa Power Türkiye Genel Müdürü Selim Güven, Sivas ve Taşeli'de yapılacak 2 gigavatlık yenilenebilir enerji projelerinde çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, "Ön değerlendirmeleri mayısta tamamlamayı, süreci ise en geç haziranda sonuçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Güven, Antalya'da gerçekleştirilen "Enerji Piyasalarında Rekabet ve Regülasyon Zirvesi'nde", AA muhabirine şirketin Türkiye'deki yenilenebilir enerji projeleri ve yatırım hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Acwa Power arasında 5 gigavatlık yenilenebilir enerji anlaşmasının şubatta imzalandığını anımsatan Güven, Faz 1 kapsamında imzalanan 2 gigavatlık projelere ilişkin geliştirme çalışmalarına hemen başladıklarını belirtti.

Güven, çevre ve sosyal etki çalışmalarının başlatıldığını, danışmanların seçildiğini ve sahada ilk inceleme (survey) çalışmalarına geçildiğini ifade etti.

Aynı zamanda ekipman tedarikine yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Güven, mevcut durumda planlamaya uygun şekilde ilerlediklerini ve herhangi bir aksaklık öngörmediklerini belirterek, "Buna paralel olarak da tedarikçi seçim sürecimiz devam etmekte. Tedarikçilerle ilk görüşmelerimizi yaptık. Bunun ardından da mayıs içinde ilk ön değerlendirmelerimizi yapıp bunu en geç haziran gibi bağlamak istiyoruz. Buna paralel olarak da tabii ki ekipman tedariklerimiz gibi çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda bir sıkıntı görmüyoruz. Planlandığı gibi çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

İkinci faz için saha belirleme çalışmaları sürüyor

3 gigavatlık ikinci faz yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güven, bu kapsamda saha belirleme çalışmalarının Bakanlıkla birlikte devam ettiğini söyledi.

Güven, sahaların belirlenmesinin ardından teknik çalışmaların başlatılacağını ve buna müteakip ticari tekliflerin hazırlanmasının planlandığını belirterek, "Konuyla ilgili saha belirleme çalışmalarımız Bakanlıkla devam etmekte. Bu aşamada o sahalar belirlenir belirlenmez bunlarla ilgili teknik çalışmalarımızı ve buna müteakip ticari teklifimizi hazırlamayı planlıyoruz." dedi.

COP31 çerçevesinde ilk ön anlaşmaların yapılması ve imzaların atılmasını hedeflediklerini ifade eden Güven, "Niyetimiz ve planımız COP31 çerçevesinde ilk ön anlaşmalarını yapmak, imzayı almak. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı hızlıca devreye alıp bunun hedefiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güven, ikinci faz kapsamında depolama yatırımlarına da yer verilmesinin planlandığını, bu alandaki çalışmaların mevcut planlamaya dahil edildiğini söyledi.

Depolama yatırımlarına ilişkin konuşan Güven, "Depolama yatırımları şebekedeki güvenilirliği, arz güvenliğini ve esnekliği artırırken, aynı zamanda şebeke optimizasyonunu sağladığı için ilave yatırımları öteleme gibi bir fonksiyona da sahip. Faz 2 kapsamında batarya enerji depolama çözümlerini de planlamamıza dahil ediyoruz." dedi.

2035 hedefleri doğrultusunda yeni projeler gündemde

Güven, şirket olarakTürkiye'nin 2035'e yönelik yenilenebilir enerji hedeflerini doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Acwa Power, Bakanlık tarafından Türkiye için belirlenen stratejik enerji projeleri ve 2035 hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. 2035 hedefleri kapsamında yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz bu. 2 + 3 olmak üzere Faz 1 ve Faz 2'nin dışında da hedeflerimizi büyütüp 80 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesine katkı sağlamak, ardından iletim hatları ve batarya sistemleriyle ilgili çalışmaları da desteklemek istiyoruz. Bu alanda iştahımız var ve Bakanlık takdir ederse elimizden geleni yapacağız. Bunun yanında yeşil hidrojen gibi diğer projeleri de değerlendirebiliriz. Bu da projelerimizin kapsamı içinde yer alıyor."

Acwa Power ile Türkiye arasındaki GES anlaşmasının kapsamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Acwa Power arasında, Sivas ve Taşeli'de kurulacak toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrali projelerine yönelik yatırım ve elektrik alım anlaşması şubatta İstanbul’da imzalanmıştı.

Söz konusu projeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalanan yaklaşık 2 milyar dolarlık anlaşmanın devamı niteliğinde oldu.

Hükümetlerarası anlaşma toplam 5 bin megavatlık kapasiteyi kapsıyor. Bunun 1000 megavatı Sivas'ta, 1000 megavatı ise Taşeli'nde kurulacak projeler olarak belirlendi.

Taşeli projesi için elektrik alım fiyatı kilovatsaat başına 1,99 avro/sent olarak açıklandı. Alım süresi 25 yıl olarak belirlendi. Projede yüzde 50 yerlileştirme hedefi konuldu.

Yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte olacak projelerde ilk fazın 2027'de devreye alınması, 2028-2029 döneminde tamamlanması hedefleniyor.