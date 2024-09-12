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Ekonomi

AB'ye bilgisayar oyunlarının para harcatma taktikleri şikayet edildi

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu, Fortnite, EA Sports, Minecraft, Roblox ve Clash of Clans'ın sahibi olan oyun şirketlerini manipülatif para harcatma taktikleri uyguladıkları gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet etti.

Ata Ufuk Şeker  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
AB'ye bilgisayar oyunlarının para harcatma taktikleri şikayet edildi

Brüksel

Çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), 17 ülkeden 22 üyesiyle büyük bilgisayar oyunu şirketlerinin oyun içi para birimlerindeki uygulamaları nedeniyle AB kurumlarına resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.

Fortnite, EA Sports FC 24, Minecraft ve Clash of Clans gibi oyunların sahibi olan Activision Blizzard, Electronic Arts, Epic Games, Mojang Studios, Roblox Corporation, Supercell ve Ubisoft'un da aralarında yer aldığı büyük şirketlerin haksız uygulamaları olduğu ifade edilen açıklamada, oyun şirketlerinin AB tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, firmalarının tüketicilere güvenli oyun ortamı sağlaması gerektiği ancak video oyun sektörünün oyun içi para birimlerini kullanarak tüketicilerin harcamalarını en üst seviyeye yükselttiği bildirildi.

Oyun içi para birimleri kullanıldığında tüketicilerin dijital ürünlerin gerçek maliyetini göremedikleri ve bunun aşırı harcamaya neden olduğu ifade edilen açıklamada, oyun içi satın alımların her zaman gerçek para biriminde görünmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, oyun içi para birimlerinin oyun geliştiricilere avantaj sağlayan haksız koşullara sahip olduğu ifade edilerek, "Çocuklar bu manipülatif taktiklere karşı savunmasız." değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa'da çocukların ayda ortalama 39 avroyu oyun içi alımlara harcadığı hatırlatılan açıklamada, çocukların sanal para birimleri tarafından kolayca kandırılabildiği ifade edildi.

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