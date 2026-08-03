ABD'nin Iowa eyaleti Türk yatırımcılar için işbirliği fırsatları sunuyor Cedar Rapids Metro Ekonomik Birliği Başkanı Juliet Abdel, Türkiye ile ABD'nin Iowa eyaleti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmeye başlayabileceklerini belirtti.

Abdel, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul ve Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydederek, kendileri gibi ekonomik kalkınma, ticaret alanlarında faaliyet gösteren ticaret odalarıyla görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Bu temaslarla ilişkileri geliştirmeye ve derinleştirmeye başlayabileceklerini dile getiren Abdel, bunun iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliği büyük oranda artıracağını söyledi.

Fotoğraf : Fatma Nur Arslan/AA

Abdel, "Şu anki en büyük avantajımız, her iki ülkenin liderlerinin birbiriyle iyi ilişkilere sahip ve ABD ile Türkiye'nin iki müttefik ülke olması. Ayrıca, özellikle son birkaç haftadır Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin bir parçası olarak havacılık kümelenmesi üzerine görüşmeler yürütülüyor." diye konuştu.

Iowa'nın, ABD dışına yapılan tarım ihracatında ikinci sırada yer almasıyla tanınan bir bölge olduğunu aktaran Abdel, bugüne kadar Iowa ile Türkiye arasında özellikle tarım sektörüne dayalı tarihsel bir ihracat ilişkisi olduğunu vurguladı.

"Iowa'da 65 farklı türde teşvik ve kredi mekanizması var"

Cedar Rapids Metro Ekonomik Birliği Başkanı Abdel, Türk yatırımcıları bu bölgeye çekmek için sahip oldukları teşviklere değinerek, Iowa'da 65 farklı türde teşvik ve kredi mekanizması bulunduğu bilgisini paylaştı.

Abdel, ABD'deki hemen her eyaletin kendi bölgesine yatırım çekmek için sunduğu bazı imkanlar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bölge olarak geleceğe dönük kalkınmada odaklandığımız üç ana alanı havacılık/aviyonik, biyoekonomi ve teknoloji olarak sıralayabilirim. Bu alanların her birinde güçlü ve dirençli bir iş gücü, kaynak veya pazara giriş kolaylığı mevcut. Küresel tedarik zinciri aksamalarını ele alacak olursak, örneğin havacılık özelinde Cedar Rapids'te sahip olduğumuz avantajlardan biri, yüzyılı aşkın süredir bu alanda yer alıyor olmamızdır. Haberleşme ve navigasyon teknolojileri ile kritik görev niteliğindeki yenilikçi havacılık projeleri aracılığıyla dünya genelindeki operatörleri, pilotları ve hava araçlarını birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla kendimizi, hızla büyüyen bir endüstri için son derece kritik olan değer zincirinin tam merkezinde görüyoruz."

Iowa ekonomisinin ağırlıklı olarak imalat sanayisine dayandığını belirten Abdel, ekonominin ikinci güçlü bileşeninin gıda sektörü olduğunu bildirdi.

Abdel, Cargill, ADM ve dünyanın en büyük maya tesisine sahip Red Star Yeast gibi firmaların Iowa'da olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla gıda işleme de ekonomimizin büyük bir parçası. Tabii ki tarım, depolama, lojistik, iş ve finans hizmetleri de var. Bunlar bizim tarihsel olarak sahip olduğumuz sektörler ve büyümeye devam edecekler. Çünkü ekonomik büyümenin iki yolla gerçekleştiğini biliyoruz, mevcut bir şirketi elde tutup büyütmek ve pazara yeni oyuncular çekmek." şeklinde konuştu.

Son birkaç gündür yürüttükleri görüşmelerin ağırlıklı olarak üç alan etrafında şekillendiğini vurgulayan Abdel, imalat, enerji ve havacılık/savunma alanlarının ön plana çıktığını dile getirdi.

Abdel, "Biz enerjiyi biyoekonominin bir alt bileşeni olarak görüyoruz. Biyoekonomi, biyoteknoloji, biyotarım, biyoişleme konularının yanı sıra biyoyakıt, sürdürülebilirlik ve nükleer enerji gibi başlıkları da kapsıyor." dedi.

"Türkiye bizim için oldukça yeni bir pazar"

Juliet Abdel, Türkiye'ye yönelik stratejilerine dikkati çekerek, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye şubat ayında başladıklarını ve pazar çeşitliliği açısından Türkiye'nin kendileri için oldukça yeni bir pazar olduğunu belirtti.

Abdel, iş sahipleri veya yatırımcılar için ABD'ye açılma sürecinin ilk başta göz korkutucu ve karmaşık gelebileceğini kaydederek, "Çünkü katmanlarımız var, federal düzey, eyalet düzeyi, bölge ve şehir düzeyi... Bizim gibi bölgesel ekonomik kalkınma kuruluşları, şirketlerin risk azaltma açısından en iyi pazarın hangisi olduğunu ve uzun vadede en yüksek büyümeyi veya sürdürülebilirliği nerede yakalayabileceklerini görmelerine yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin ezber bozmak olduğunu söyleyen Abdel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günümüzde insanların internete girip 'ABD'de nerede iş açmalıyım?' diye aratması çok kolay. Arama sonuçları genellikle ABD'nin belirli bölgelerini öne çıkarır ama tamamını göstermez. Iowa'nın da yer aldığı 'Midwest' (Orta Batı) bölgesi, Amerika'nın tam kalbindedir. Haritaya bakarsanız tam merkezde yer alırız. Amerika'nın kalbi olarak imalat sanayisiyle tanınıyoruz. Aynı zamanda esnekliği, büyüme potansiyeli ve insanların yaşamak ve iş yapmak için tercih edebileceği rekabetçi yapısıyla bilinir. Yani daha düşük iş yapma maliyetleri, sosyal imkanlar, güvenlik, yaşam maliyeti ve pazara erişim kolaylığı nedeniyle orada yaşamayı seçen nitelikli çalışanlar sunuyoruz."