Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve bölgede yeniden artan askeri gerilim nedeniyle hava yolu şirketlerine İran, Irak ve Lübnan hava sahasını 31 Ağustos'a kadar kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

AB'den hava yolu şirketlerine "İran, Irak ve Lübnan hava sahası" uyarısı Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları ve bölgede yeniden artan askeri gerilim nedeniyle hava yolu şirketlerine İran, Irak ve Lübnan hava sahasını 31 Ağustos'a kadar kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), AB Komisyonu ve üye ülkelerle koordinasyon içinde, Orta Doğu'daki son gelişmeler doğrultusunda hava yolu işletmecilerine yönelik çatışma bölgesi uyarılarının güncellendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Entegre Havacılık Güvenliği Risk Değerlendirme Grubu'nun, 8 Temmuz'da süresi dolan Orta Doğu ve Basra Körfezi'ni kapsayan Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni'nin (CZIB) süresini uzatmama kararı aldığı belirtildi.

Orta Doğu ve Basra Körfezi'ni kapsayan genel uyarının yerine, bölgede orta düzeyde devam eden riskleri içeren özel bir bilgi notunun yayımlandığı kaydedilen açıklamada, İran, Irak ve Lübnan'ın hava sahalarındaki yüksek risklerin sürdüğünü gösteren ayrı çatışma bölgesi bilgi bültenleri hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İran, Irak ve Lübnan hava sahalarına ilişkin EASA tavsiyesinin 31 Ağustos'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak Boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.