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Ekonomi

AB'de yenilenebilir kaynaklar ilk kez kış döneminde fosil yakıtlardan fazla elektrik üretti

Avrupa Birliği'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı kış döneminde yüzde 40 ile ilk kez fosil yakıtları geride bıraktı.

Nuran Erkul Kaya  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
AB'de yenilenebilir kaynaklar ilk kez kış döneminde fosil yakıtlardan fazla elektrik üretti

Londra

Londra merkezli enerji düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, Ekim 2022-Mart 2023 tarihlerini kapsayan kış döneminde AB'de, enerji krizine rağmen fosil yakıtların elektrik üretimindeki payı geriledi.

AB ülkelerinde "kriz kışı" olarak adlandırılan bu dönemde elektrik talebinin yüzde 7 azalması, fosil yakıtlardan elektrik üretiminin de bir önceki kışa göre yüzde 12 düşmesini sağladı.

Kömürden elektrik üretimi yüzde 11, gazdan elektrik üretimi ise bu dönemde yüzde 13 azaldı.

AB'de kömür santrallerini kullanan 18 ülkeden 15'inde kömürden elektrik üretimi gerileme gösterdi. Polonya ve Almanya'daki düşüş, kömürden elektrik üretimindeki toplam azalmanın yüzde 70'ini oluşturdu.

Aynı dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ise yüzde 4 büyüdü.

Böylece, yenilenebilir enerji kaynaklarının AB'nin toplam elektrik üretimindeki payı kış döneminde yüzde 40'a ulaşarak ilk kez fosil yakıtları aştı. Fosil yakıtların payı ise yüzde 37 oldu.

Kış döneminde neredeyse tüm AB ülkelerinde elektrik talebinin son 5 yıl ortalamasına göre yüzde 6,2 azalmasıyla 12 milyar avro değerinde elektrik tasarrufu sağlandı.

Ember Analisti Chris Rosslowe, analize ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'nın artan enerji maliyetleri ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla tetiklenen arz endişeleriyle bir kriz kışıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "AB bu zor ayları atlattı ancak gelecek yıllarda acil talep düşüşlerine ve ılıman hava koşullarına güvenemez. Enerji arzını istikrarlı tutmak için AB'nin fosil yakıtlardan mümkün olduğunca çabuk ayrılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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