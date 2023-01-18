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Ekonomi

ABD'de üretici fiyatları aralıkta düştü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2022'de aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 6,2 arttı.

Dilara Zengin Okay   | 18.01.2023
ABD'de üretici fiyatları aralıkta düştü

Washington

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