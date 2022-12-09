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Ekonomi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı

Bahattin Gönültaş   | 09.12.2022
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı

Berlin
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde kaldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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