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Ekonomi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi beklentilerin üzerinde gerçekleşti

New York

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